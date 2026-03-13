Льюис Хэмилтон: «Машина ощущается хорошо, но «Феррари» теряет слишком много времени на прямых»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, отметив, что в целом остался очень доволен работой болида.
При этом Хэмилтон, показавший 4-е время, признал тот факт, что бороться с пилотами «Мерседеса» мешает нехватка скорости на прямых.
«Очень доволен сессией. Мои инженеры фантастически поработали над машиной, поскольку в практике было непросто – там был и разворот, и многое другое. В целом машина ощущается хорошо. Полагаю, сейчас мы просто теряем слишком много времени на прямых – там потери очень велики. Так что впереди много работы. Нужно трудиться и стараться повысить мощность двигателя. И я думаю, что мы осознавали положение вещей еще в прошлом году – понимая, что «Мерседес» раньше и нас, и других команд переключился на болид 2026 года. И нечто похожее они ранее сделали в 2014 году. Так что да, в «Мерседесе» блестяще поработали, а нам нужно прибавлять, если мы хотим сократить отставание. В целом машина ощущается отлично, мы более чем способны бороться с конкурентами в поворотах, но когда вы уступаете соперникам в мощности двигателя, порой все складывается именно так», – рассказал Хэмилтон.
