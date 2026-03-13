Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, отметив, что в целом остался очень доволен работой болида.

При этом Хэмилтон, показавший 4-е время, признал тот факт, что бороться с пилотами «Мерседеса» мешает нехватка скорости на прямых.