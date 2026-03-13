Руководитель Mercedes прокомментировал отставание McLaren

Тото Вольфф: «Не сомневаюсь, что «Макларен» вскоре вернется в борьбу за лидерство»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал разницу в темпе между своей командой и «Маклареном», который использует немецкие моторы.
«У каждого своя концепция. Что касается «Макларена», то, если не вдаваться в детали, они приняли некоторые решения, которые отличаются от наших – например, в случае с передаточными числами. Могло получиться как хорошо, так и плохо. Но это же совершенно новый болид. Сейчас впереди заводская команда – но это все вопрос времени. Вы видите, как работают остальные. У всех одинаковое оборудование и программное обеспечение – в этом случае вопрос в том, как наилучшим образом воспользоваться всеми имеющимися средствами. Не сомневаюсь, что «Макларен» – сильная структура, вскоре они вернутся в борьбу за лидерство», – отметил Вольфф.
