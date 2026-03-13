Хэмилтон ответил, почему Ferrari отказалась от крыла-перевертыша

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признал, что инновационное заднее крыло-перевертыш было привезено в Китай слишком рано.

Необычную конструкцию команда впервые показала во время предсезонных тестов в Бахрейне. В отличие от классической системы DRS, где верхняя створка крыла просто приподнимается, в новой версии Ferrari верхние элементы поворачиваются вокруг центральной оси и фактически переворачиваются.

В пятничной тренировке в Шанхае оба автомобиля Ferrari вышли на трассу с этой новинкой, однако после сессии команда решила снять её и вернуться к более традиционному варианту заднего крыла.

По словам Хэмилтона, команда просто слишком поспешила с внедрением обновления:

«Честно говоря, я не совсем понимаю, почему мы решили вернуть его уже сейчас. Изначально планировалось поставить его только на четвёртом или пятом этапе. Команда проделала огромную работу, чтобы ускорить разработку, но, возможно, это было немного преждевременно».

Тем не менее Хэмилтон остался доволен поведением машины в квалификации к спринту. Он показал четвёртый результат, а Шарль Леклер стал шестым: