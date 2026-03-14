«Показалось, что у нас три машины». Вольф — о третьем месте Хэмилтона в квалификации

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на результаты квалификации Гран-при Китая, где его команда заняла первые два места, а тройку замкнул экс-пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на «Феррари».

Голос за кадром. Но кто же выходит в топ-3? Это же…

Вольф. Вообще-то на мгновение я подумал, что у нас три машины. Первая, вторая и третья. Нужно привыкнуть к этому.

Голос за кадром. Но кто же выходит в топ-3? Это же…

Вольф. Вообще-то на мгновение я подумал, что у нас три машины. Первая, вторая и третья. Нужно привыкнуть к этому.

Голос за кадром. Один из них в красном. Я не знаю, если ты…

Вольф. Всё ещё наш пилот (улыбается)! — сказал руководитель команды в видео.

Фомула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:32.064.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.222.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.351.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.364.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.486.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.544.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.809.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.938.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.057.

10. Оливер Берман («Хаас») +1.228.