Хюлькенберг трижды подряд занял в квалификациях 11-е место, уступая менее десятой секунды

38-летний немецкий пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг в трёх квалификациях подряд в Формуле-1 занял 11-е место, уступая каждый раз менее десятой секунды.

На этапе в Мельбурне отставание Нико составило 0,082 секунды от напарника бразильца Габриэла Бортолето, который прошёл в третий сегмент. В спринт-квалификации в Шанхае Хюлькенберг уступил 0,015 секунды пилоту «Ред Булл» французу Исаку Хаджару. А в квалификации на этапе в Китае немецкий пилот уступил уже 0,002 секунды гонщику «Хааса» британцу Оливеру Берману.

Напомним, поул в квалификации Гран-при Китая завоевал 19-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли.