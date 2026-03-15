Антонелли выиграл Гран-при Китая «Формулы-1»

Итальянский гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли одержал победу в основной гонке Гран-при Китая — второго этапа чемпионата "Формулы-1" сезона-2026.

Вторым финишировал его напарник по команде британец Джордж Расселл. Замкнул тройку призёров британец Льюис Хэмилтон из Ferrari. Для 19-летнего Антонелли эта победа стала первой в карьере в Королевских гонках.

Действующий чемпион Ландо Норрис из McLaren не смог выйти на старт — по данным СМИ, из-за проблем с болидом.

Гран-при Китая проходил в Шанхае с 14 по 16 марта. Для Антонелли нынешний сезон — дебютный в "Формуле-1".

Следующий этап чемпионата пройдет 27–29 марта в Японии.