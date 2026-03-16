Пилот Haas прокомментировал пятое место на гран-при Китая

Оливер Бермэн: «Мне повезло избежать контакта с Аджаром»
Пилот «Хааса» прокомментировал 5-е место на Гран-при Китая – в частности, высказавшись о ситуации с Изаком Аджаром в начале заезда.
На первом круге гонщик «Ред Булл» потерял контроль в 13-м повороте – Бермэну пришлось увернуться от развернувшегося болида соперника и выехать за пределы трассы.
«Все произошло мгновенно – то, как его машина появилась передо мной. У меня даже не было времени, чтобы как-то осознать это: его просто развернуло – и я тут же отреагировал. Если честно, мне повезло избежать контакта. Было бы ужасно [если бы мы столкнулись]. Это очень сложный поворот, всю гонку был ветер. С балансом машины все время возникали трудности. Думаю, с этим сталкивались все – ну, я надеюсь, что все, потому что мне было непросто. В случае с Аджаром мы упорно атаковали, было ощущение, что поворот уже пройден, а затем его развернуло боком ко мне – я попытался увернуться от него за десятую секунды. Я поехал влево, пришлось выехать за пределы трассы – и в итоге я оказался последним. Так что обе гонки – в Австралии и Китае – я закончил первый круг на последнем месте. Но нам удалось вернуться обратно, после мы провели потрясающую гонку», – сказал Бермэн.
