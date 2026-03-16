Российский эксперт: гонки превращаются в битву компьютеров

Пётр Алёшин: Гонки превращаются в битву компьютеров и экономий зарядов батарей
Менеджер молодых российских пилотов Пётр Алёшин поделился впечатлениями от прошедшего Гран При Китая и первой победы итальянского гонщика Mercedes-AMG в Формуле 1 Андреа Кими Антонелли.
«Италии давно был нужен свой герой — и она его получила! Уверен, ликование итальянских болельщиков зашкаливает — и вполне справедливо. Антонелли с картинга шёл вперёд и вверх на всеобщей поддержке, выступая в лучших командах. Так бывает не всегда... ну, вы знаете. Правда, чувства от этой победы, и от всего действа в целом, неоднозначные. Не знаю как у вас, а у меня полное ощущение переходного периода к Формуле Е. Ну, и как положено при любом переходом периоде, куча проблем. Очень много компьютеров, знаете ли. Глючат пока. Ну ничего, когда бензиновый мотор исчезнет, все наладится. Есть одна нестыковка — Формула Е уже есть, и прекрасно себя чувствует. Я уже писал о полной бессмысленности «гибридов» в автоспорте. Но любой абсурд будет доведен до его логического конца — на то он и абсурд. И мы с изумлением наблюдаем, как топ-пилоты массово ездят мимо поворотов (там же рекуперация включается, ага), а гонки превращаются в битву компьютеров и экономий зарядов батарей», — написал Пётр Алёшин в своём телеграм-канале.
