Россияне проведут тесты "Формулы Е"

Российско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступал за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, в очередной раз примет участие в тестах новичков Формулы Е.

Его напарником по тестам станет российский пилот Никита Бедрин, выступающий под итальянской лицензией в молодёжной моносерии Формула 3 в составе немецкой команды AIX Racing, который ранее вошёл в программу развития молодых гонщиков DS Penske.

Оба спортсмена сядут в кокпит электрического болида DS E-Tense FE25 в рамках этапа чемпионата мира в Мадриде, который 21 марта примет знаменитый испанский автодром «Харама». Для обоих россиян это будет не первый опыт участия в заездах Формулы Е, поскольку и Никита, и Даниил ранее уже работали на тестах новичков серии.