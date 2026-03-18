Чемпион «Формулы-1» 2016 года поздравил Антонелли

Нико Росберг поздравил Антонелли: «Есть параллели со мной, продолжу за тебя переживать»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг записал видеообращение к пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, победившему на Гран-при Китая.
«Браво, Кими! Фантастическая гонка! Поздравляю. Потрясающе за этим наблюдать. Мы много лет знаем друг друга, и невероятно следить, за тем, как развивается твоя карьера. И теперь победа в «Ф-1» – я действительно растрогался, когда смотрел. И она вполне заслуженная. Желаю всего наилучшего и в следующих гонках. Машина просто отличная, и ты в прекрасном положении. Я очень хорошо помню это по своему опыту. Есть параллели: я тоже выиграл свою первую гонку в Китае. Мы оба входим в число всего лишь семи победителей гонок «Ф-1» в составе «Мерседеса» – это нечто поистине особенное. Я продолжу за тебя переживать. Наилучшие пожелания тебе, команде – и Джорджу [Расселлу], конечно. Впереди захватывающий сезон, и надеюсь скоро увидеться», – сказал немец.
