Стало известно, когда Ferrari испытает крыло-перевертыш

Заводская команда Ferrari по ходу финального блока зимних тестов в Бахрейне опробовало заднее антикрыло с подвижной планкой, вращающейся на 180 градусов. По оценке экспертов, это решение может дать прибавку в максимальной скорости от 5 до 10 км/ч, но в гонках первые два этапа это решение не использовалось.

Как сообщает Auto Racer, итальянский коллектив использует доступный ей по ходу сезона 2026 года съёмочный день, чтобы испытать новый аэродинамический элемент. Во время съёмок можно проехать не более 200 км на специальных шинах, но этого Ferrari должно хватить для получения необходимой информации о работе крыла.

По информации журналистов, во время проверки нового решения на тренировках в Шанхае возникли проблемы с гидравликой, которые ухудшили баланс болида на торможении, поэтому в команде решили не использовать потенциально проблемный элемент во время важных для коллектива заездов.

Для отработки подвижного антикрыла Ferrari выбрала трассу с зонами интенсивного торможения, чтобы по итогам заездов в Монце доработать систему для Майами и убедиться, что увеличение максимальной скорости не повлияет на устойчивость SF-26.