Aston Martin может сменить руководителя

По словам уважаемого испанского журналиста Антонио Лобато, имеющего тесные связи с испанскими участниками Формулы 1, заводская команда Aston Martin в ближайшее время может лишиться своего руководителя Эдриана Ньюи.

Как заявил инсайдер в эфире SoyMotor, владелец команды Лоуренс Стролл крайне недоволен провальным стартом сезона 2026 года, а также рядом кадровых решений, принятых Ньюи на посту руководителя коллектива. В итоге Эдриан может быть отстранён от управления командой в пользу более компетентного в этой роли специалиста.

«Сейчас в Aston Martin наблюдается недостаток лидерства. Я точно знаю, что они ищут нового руководителя команды. Ньюи не подходит на роль руководителя команды. На самом деле, Эдриан и не должен им быть», — заявил Антонио Лобато.

По словам журналиста, наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Aston Martin является Кристиан Хорнер.

Напомним, после Гран При Великобритании 2025 года в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, но уже в апреле 2026 года специалист формально может вернуться в Формулу 1, отбыв обязательный отпуск за пределами чемпионата мира.