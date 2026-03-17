Руководитель Mercedes объяснил, почему беспокоится об Антонелли

Руководитель Mercedes Тото Вольф выразил обеспокоенность тем, какое давление может обрушиться на Кими Антонелли после его первой победы в Формуле 1.

19-летний итальянец выиграл Гран При Китая, став первым представителем Италии, поднявшимся на высшую ступень подиума со времён Джанкарло Физикеллы в 2006 году. Однако Вольф считает, что громкий успех может сыграть против молодого пилота, особенно на фоне ожиданий на родине.