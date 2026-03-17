Руководитель Mercedes объяснил, почему беспокоится об Антонелли

«Это нехорошо». Вольф объяснил, почему беспокоится об Антонелли
Руководитель Mercedes Тото Вольф выразил обеспокоенность тем, какое давление может обрушиться на Кими Антонелли после его первой победы в Формуле 1.
19-летний итальянец выиграл Гран При Китая, став первым представителем Италии, поднявшимся на высшую ступень подиума со времён Джанкарло Физикеллы в 2006 году. Однако Вольф считает, что громкий успех может сыграть против молодого пилота, особенно на фоне ожиданий на родине.
«Вы сами понимаете, какой хайп сейчас начнётся, особенно в Италии, – сказал Вольф. – Я уже представляю заголовки: «Чемпион мира, великий Кими» и всё такое. И это на самом деле нехорошо, потому что ошибки обязательно будут». По его словам, говорить о борьбе за титул сейчас преждевременно, несмотря на сильную форму команды: «Он ещё ребёнок, слишком рано даже думать о чемпионстве. У нас хорошая машина, которая на данном этапе способна выигрывать гонки. Ему предстоит непростая внутренняя Джорджем, который выступает в Формуле 1 значительно дольше. Оба имеют равные возможности, но говорить о чемпионстве ещё очень рано. Ему нужно просто расти и набираться зрелости. И рядом с ним фантастический напарник, у которого на восемь лет больше опыта».
Главное сейчас
Главное сейчас