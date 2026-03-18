Глава Williams прокомментировал отмену гонок "Формулы-1"

Руководитель команды Williams в Формуле 1 Джеймс Ваулз прокомментировал отмену Гран При Бахрейна и Гран При Саудовской Аравии, которые должны были состояться в апреле, но в итоге не пройдут из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы благодарим Формулу 1 и FIA за то, что они уделили первостепенное внимание безопасности, и поддерживаем принятое решение. Такие решения никогда не даются легко, и теперь мы надеемся на скорейшее разрешение конфликта и на то, что мы сможем вернуться к гонкам в регионе в ближайшем будущем. Мысленно мы с каждым, кто находится в этих регионах, включая многочисленных друзей и коллег, которые могли пострадать», — написал Джеймс Ваулз у себя в соцсетях.

Напомним, в ночь с 14 на 15 марта Формула 1 официально подтвердила то, о чём говорилось в паддоке последние несколько дней — было объявлено, что гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые были запланированы на апрель, не состоятся.

Гран При Бахрейна должен был состояться 10-12 апреля, Гран При Саудовской Аравии — 17-19 апреля. Других гонок на второй месяц весны запланировано не было. Так что участников и болельщиков ждёт пятинедельный перерыв между гонками в Японии в конце марта и Майами в начале мая.