Вольфф сравнил расклады в Mercedes с эпохой Хэмилтона и Росберга

Тото Вольфф не ожидает, что Расселл и Антонелли повторят путь Хэмилтона и Росберга: «Ситуации совершенно разные»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что не опасается ухудшения отношений между Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли, как это случилось в противостоянии Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга.
«Нико и Льюис были знакомы с картинга и тогда были друзьями, но в их отношениях изначально присутствовало скрытое соперничество. Дружба превратилась в здоровую конкуренцию, затем в противостояние и вражду. По характеру они были совсем разными. В то же время важно понимать, как ведут себя гонщики, когда сражаются за победы в гонках и за титулы. Когда чувствуешь, что появился шанс, ты выставляешь локти. Такие моменты должна контролировать команда. Но [Расселл и Антонелли] оба являются юниорами «Мерседеса». Мы отвечали за их карьеру с момента их появления в «формулах» и даже в картинге. Может, когда-нибудь я пожалею об этих словах, но сейчас чувствую, что ситуации совершенно разные», – подчеркнул босс.
