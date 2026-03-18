Пилоты "Формулы Е" в обход руководства команд обратились к FIA

В чемпионате мира по гонкам электромобилей Формула Е зреет скандал — гонщики отправили общее письмо президенту Международной автофедерации FIA Мохаммеду бен Сулайему с критикой работы гоночного директора Марека Ханачевского, а также стюардов. Причём спортсмены обратились к главе FIA, не уведомив об этом руководителей своих команд, сообщает The Race.

В сообщении за авторством всех 20 действующих пилотов чемпионата мира изложен целый ряд претензий, некоторые из которых давно назревали в Формуле E с точки зрения пилотов. К ним относятся несколько инцидентов на трассе, а также предполагаемое отсутствие фундаментального понимания стиля гонок в Формуле E. Несколько гонщиков, пожелавших остаться анонимными, ранее заявили, что они практически не доверяют ряду высокопоставленных чиновников Формулы E.

Письмо начинается с заявления о том, что гонщики «видят значительные усилия и улучшения из года в год в отношении местных региональных автодромов, маршалов, безопасности, состояния трассы, технической справедливости и общих протоколов», однако далее в документе указывается, что гонщики хотели бы «официально выразить нашу общую и растущую обеспокоенность по поводу нынешнего уровня, последовательности и процедурной согласованности работы стюардов и руководства гонкой в ​​рамках чемпионата».

В числе требований гонщиков есть конкретный вопрос к директору гонок FIA Formula E Мареку Ханачевскому. Гонщики просят провести «внутреннюю оценку понимания и обоснования директором гонок спортивных правил», добавляя, что «без способности – и смирения – признавать ошибки и учиться на них, мало признаков постоянного улучшения». В нём также содержится требование о принятии мер, включающих «назначение консультантов-пилотов с непосредственным опытом работы в Формуле E» и «проведение независимой проверки согласованности действий стюардов».

В числе дополнительных тем и пунктов, изложенных в этом взрывном письме, можно отметить следующие: непоследовательность в принятии решений и применении санкций, отсутствие преемственности в работе комиссий по организации мероприятий, отсутствие понимание специфики гонок электромобилей и нехватка среди стюардов людей с опытом участия в Формуле Е. Также стало известно, что гонщики хотели бы большей последовательности в принятии решений, а также ясности в применении спортивных правил в Формуле E.

В заключении письма приводятся несколько ключевых пожеланий. Среди них — создание «формального структурированного форума для обсуждения вопросов управления гонкой между пилотами, публикация более четких руководящих принципов работы стюардов, специфичных для чемпионата, независимая проверка единообразия работы стюардов» и «создание механизмов исправления ошибок при применении и наложении штрафов».

Сообщается, что на фоне протестного письма руководитель FIA намерен посетить ближайший этап Формулы Е в Испании, лично побывав на уик-энде в Хараме, но при этом руководство чемпионата мира по гонкам электромобилей официально отказалось комментировать претензии пилотов в обращении к Мохаммеду бен Сулайему.