Экс-президент Ferrari разочарован результатами команды

Лука ди Монтедземоло: «Феррари» даже не боролась до конца в последние 10 лет. В мое время проиграла 11 титулов, но хотя бы сражалась»
Директор компании «Макларен» и бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о машине итальянской команды и достижениях в последние годы.
«Мне жаль: если судить по старту сезона, болид хороший, но не чемпионский. Больше всего мне обидно, что за последние десять лет команда даже не боролась за титул в личном зачете до последней гонки. В мое время мы проиграли 11 титулов в последний момент. Это словно удары под дых, но мы хотя бы сражались», – заявил ди Монтедземоло.
Итальянец также ответил, может ли ситуация измениться по ходу сезона:
«Разрыв довольно-таки ошеломляющий, но преследователи могут прибавить, и впереди длинные перерывы. Может, все не так уж очевидно».
