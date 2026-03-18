Шумахер высказался о трудностях Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер высказался о трудностях четырёхкратного чемпиона мира и гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена на старте нынешнего сезона.

«Я смотрю на всё это, как 50-летний человек. В прошлом я бы, вероятно, совершил точно такие же ошибки. Поэтому важно иметь рядом кого-то, кто защитит вас от ошибок. И я чувствую, что ему этого не хватает. Из-за своего успеха он привык, в той или иной степени, делать то, что хочет, он привык получать признание. Но ситуация изменилась, сейчас он больше времени проводит в середине пелотона, если вообще не сходит. Это нужно признать. И это в какой-то момент становится сложно переносить», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.