Стали известны потери "Формулы-1" от отмены гонок

В ночь с 14 на 15 марта Формула 1 официально подтвердила то, о чём говорилось в паддоке последние несколько дней — было объявлено, что гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые были запланированы на апрель, не состоятся.

Гран При Бахрейна должен был состояться 10-12 апреля, Гран При Саудовской Аравии — 17-19 апреля. Других гонок на второй месяц весны запланировано не было. Так что участников и болельщиков ждёт пятинедельный перерыв между гонками в Японии в конце марта и Майами в начале мая.

Отмена двух этапов обернётся для чемпионата мира серьёзными финансовыми потерями. Частная глобальная инвестиционная и консалтинговая фирма Guggenheim Partners подсчитала убытки Формулы 1 от отказа от проведения гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые составляют около $200 млн.

Как отмечают эксперты, сумма складывается из неполученных выплаты за проведение этапов в $52 млн от Бахрейна и $55 млн от Саудовской Аравии, а также потери от отменённых телевизонных трансляций, а также неполученных спонсорских выплат.