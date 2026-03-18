Годзилла станет партнером Haas в "Ф-1"

Команда TGR Haas F1 Team накануне Гран При Японии анонсировала сотрудничество со студией Toho, которая является создателем популярного киногероя — фэнтезийного монстра Годзилла. В рамках промо-кампании нового фильма «Годзилла: Минус ноль» коллектив будет продвигать картину в гонках Формулы 1.

«Это поистине исключительная возможность продемонстрировать наш бренд новой аудитории, и это первый подобный опыт как для команды TGR Haas F1, так и для Toho. Для нас большая честь пригласить в этот спорт такую ​​мировую икону, как Годзилла, и принять участие в важном для франшизы году. Мы хотим, чтобы наши болельщики объединились и отпраздновали это событие вместе с нами, ведь в этом сезоне будет много интересного», — заявил глава команды Аяо Комацу.

На протяжении всего чемпионата мира 2026 года партнёрство будет включать в себя интегрированный брендинг, цифровой контент, лимитированную продукцию и мероприятия в рамках гоночного уикенда, призванные привлечь болельщиков из сообществ автоспорта и поп-культуры по всему миру.

После премьеры особой ливреи в Токио перед Гран При Японии сотрудничество сторон выйдет на новый уровень на Гран При США, который пройдет с 23 по 25 октября — домашняя гонка команды TGR Haas F1 Team совпадает с американским релизом фильма «Годзилла: Минус ноль».