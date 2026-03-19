Названа дата первого обновления машины Ferrari

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр подтвердил, что первая крупная модернизация машины в сезоне-2026 будет представлена только на этапе в Майами – изначальные планы пришлось пересмотреть из-за отмены гонок на Ближнем Востоке.

Изначально команды рассчитывали привезти серьёзные обновления в Бахрейн, однако отмена этапов в Сахире и Джидде из-за конфликта в регионе сместила график развития. В результате апрель вообще остался без гонок, а ближайшим логичным моментом для внедрения крупных пакетов стал Майами.

«Никто не мог заранее предсказать ситуацию с Бахрейном и Джиддой, но все активно развивали машины. Мы не собирались привозить новинки в Мельбурн, Шанхай или Японию из-за ограничений бюджета. Все планировали крупные обновления на Бахрейн – теперь они просто перенесены на Майами».

По его словам, это касается не только Ferrari, но и всех главных соперников, включая Mercedes, Red Bull Racing и McLaren. При этом дополнительное время может сыграть командам на руку, позволив доработать решения и привезти более эффективные обновления.