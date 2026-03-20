Ферстаппен назвал причину проблем Red Bull Racing

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен опроверг предположения о том, что нынешние проблемы команды связаны с разработкой прошлогодней машины и поздним переходом к работе над RB22.

Во второй половине сезона-2025 Ферстаппен боролся за чемпионский титул с пилотами McLaren Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри вплоть до последней гонки. Из-за этого Red Bull Racing не могла остановить обновления машины и перейти к работе с новым болидом, как это сделали остальные команды.

«Нет, причина не в позднем переходе на RB22, потому что то же самое можно сказать и о переходе после сезона-2021 на 2022. А в 2022 году мы определённо были очень быстры. В последние несколько лет мы были в гораздо более стабильном положении, чем сейчас. Сейчас нам многое нужно улучшить», — сказал Ферстаппен.

В 2021 году Red Bull Racing также дорабатывала болид во время борьбы Ферстаппена за свой первый чемпионский титул с Льюисом Хэмилтоном. И тем не менее в следующем сезоне-2022 голландец уверенно защитил свой титул.