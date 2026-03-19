Хэмилтон повторил достижение Шумахера и Алонсо

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон установил рекордное достижение, финишировав на подиуме Гран При Китая в прошлое воскресенье.

Британский ветеран, проводящий свой 20-й сезон, стал всего четвёртым пилотом в истории, который смог финишировать в призовой тройке в 20, 30 и 40 лет. Прежде подобное удалось только Найджелу Мэнселлу, Михаэлю Шумахеру и Фернандо Алонсо.

В целом Хэмилтон стал 19-м пилотом в истории Больших Призов, поднявшимся на подиум после достижения 40-летия. А если в дальнейшем Хэмилтон выиграет гонку, то будет седьмым гонщиком, победившем в таком возрасте.

Последним гонщиком в возрасте 40+, выигравшим в Формуле 1, был Найджел Мэнселл. Англичанин выиграл Гран При Австралии-1994 в 41 год и 3 месяца.