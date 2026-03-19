Назван кандидат на должность руководителя Aston Martin

Назван ещё один кандидат на должность руководителя Aston Martin
Руководитель Audi Джонатан Уитли рассматривается как один из главных кандидатов на пост руководителя Aston Martin, поскольку внутри команды уже ищут замену Эдриан Ньюи, сообщает PlanetF1.
Несмотря на то что Ньюи официально занял должность руководителя команды перед сезоном-2026, фактически он выполняет эту роль временно и уже несколько месяцев ищет постоянную замену. На фоне провального старта сезона давление внутри команды только усилилось.
Сообщается, что Уитли входит в число фаворитов наряду с Андреасом Зайдлем. По информации источников, у Уитли могут быть личные причины покинуть проект Audi, базирующийся в Швейцарии, и рассмотреть возвращение в Великобританию.
Дополнительным препятствием может стать так называемый «отпуск по уходу за садом» – длительный период, в течение которого специалист не имеет права сразу приступить к работе в новой команде.
