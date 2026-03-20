Экс-пилот "Ф-1" объяснил, почему Ферстаппен критикует новые машины

Бывший пилот Формулы 1 Нельсиньо Пике рассказал, почему его родственник Макс Ферстаппен так открыто и жёстко критикует новые технические правила. По словам бразильца, четырёхкратному чемпиону мира не хватает быстрой машины.

© autosport.com.ru

«Ну, Макс есть Макс. Всё, что его интересует, – это быстрая машина. Спросите его, какой сезон он считает лучшим в своей карьере – 2021-й с борьбой за титул до последней гонки или 2023-й с досрочным чемпионством. И Ферстаппен скажет: «2023-й». Он хочет побеждать в каждой гонке, ничего другое его не интересует. Так что да, вполне логично, что он так говорит о регламенте. Поверьте, Ферстаппен сейчас бы сидел тихо как мышка, пилотируй он машину Mercedes. Можете не сомневаться в этом», – сказал Пике-младший в подкасте Pelas Pistas.

Нельсиньо Пике является сыном трёхкратного чемпиона мира Ф1 Нельсона Пике и братом Келли Пике, гражданской супруги Ферстаппена.