"Формулу-1" призвали наказать Ферстаппена и Норриса

Хуан-Пабло Монтойя призвал Формулу 1 наказать Ферстаппена и Норриса
Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя заявил, что Макс Ферстаппен и Ландо Норрис должны быть оштрафованы FIA и Liberty Media за публичную критику чемпионата.
Два последних чемпиона мира Ф1 являются одними из главных противников новых технических правил. Макс открыто называет гонки «посмешищем», а Ландо недавно признался, что о не таком пилотировании болида Ф1 мечтал в детстве.
«Дверь открыта – никто никого не держит. Пусть уходят, а если нет, то значит, их надо штрафовать! Спортсмен должен уважать спорт, в котором выступает. Безусловно, пилоты имеют право высказывать своё мнение. Я не говорю, что новые правила должны нравиться всем без исключения. Но извините, высмеивать Формулу 1 и сравнивать гонки с Mario Kart – это уже перебор. В какой-то момент Ф1 придётся сделать то, что обычно делают в спортивном мире в США. Некоторых ребят стоит оштрафовать, чтобы они научились уважать то, чем занимаются. Я поступил бы именно так», – заявил Монтойя в интервью AS Colombia.
Главное сейчас
