Скульптура Норриса появится в музее Мадам Тюссо

Скульптура Ландо Норриса появится в музее Мадам Тюссо
Всемирно известный лондонский музей восковых скульптур Мадам Тюссо объявил о создании фигуры действующего чемпиона Формулы 1 Ландо Норриса. Она будет представлена летом.
Британский пилот работал с мастерами над тем, чтобы скульптура выглядела максимально реалистично.
«Довольно странно осознавать, что моя фигура появится в музее Мадам Тюссо. Это большая честь. Работать с художниками было потрясающе, а то, с какой тщательностью они проработали фигуру, просто поражает. Очень жду, когда этим летом в Лондоне поклонники смогут увидеть готовую фигуру», — сказал Норрис. Генеральный директор лондонского музея Стив Блэкберн остался доволен работой с Норрисом: «Ландо уверенно занимает лидирующие позиции в современном спорте и культуре — амбициозный, бесстрашный и невероятно популярный. С того момента, как мы начали работать с Ландо, стало ясно, что мы создаём нечто особенное, и наша команда трудилась не покладая рук, чтобы добиться максимального сходства. Он был великолепен на протяжении всего процесса, терпеливо сидел на месте и не носился по студии, как делают другие!».
