В ФИА предлагают провести раннюю доработку двигателей

ФИА предложила перенести дату для первой разрешенной доработки двигателей на более ранний срок.

По условиям нового регламентf в «Ф-1» действует система ADUO – которая позволяет отстающим производителям проводить определенные доработки и модернизации своих двигателей. По правилам измерения возможностей двигателей представителями ФИА и вероятное разрешение на доработку должно проводиться каждые шесть гонок.

Изначально правило ADOU должны были применить сразу после Гран-при Майами. Однако после вынужденной отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии, теперь шестым по счету в календаре «Ф-1» стал Гран-при Монако, который пройдет в июне.

В связи с этим, по информации Motorsport-Magazin, в ФИА подготовили для производителей предложение перенести дату первого применения системы ADUO на более ранний срок – и провести изменения после Гран-при Майами, как изначально и планировалось.

Ожидается, что в «Мерседесе» будут выступать резко против данной инициативы, однако для принятия данной поправки требуется большинство по итогам голосования, а не единогласное решение.