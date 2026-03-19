Зак Браун: у McLaren лучшие пилоты в мире, лучшая команда, лучшая культура

Зак Браун: «У «Макларена» лучшие пилоты в мире, лучшая команда, лучшая культура. С нетерпением жду побед»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун обратился к сотрудникам после двойного невыхода на старт на Гран-при Китая.
«Надо подготовиться к Японии. У нас два лучших пилота в мире, у нас лучшая гоночная команда в мире, у нас лучшая культура среди гоночных команд. Давайте просто разберемся с этим, отправимся в Японию и будем гоняться. Мы все продолжим делать то, что делаем, и я с нетерпением жду побед в гонках. Гарантирую: когда мы выиграем следующую гонку, а это случится скорее рано, чем поздно, мы не будем думать о графиках скорости, батареях и чем-то еще – мы будем побеждать в Гран-при», – произнес Зак.
