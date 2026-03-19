Экс-руководитель Haas резко отреагировал на критику со стороны Ферстаппена

Экс-руководитель Haas Гюнтер Штайнер резко отреагировал на критику новых регламентов со стороны Макса Ферстаппена, заявив, что она продиктована не правилами, а проблемами Red Bull.

По его мнению, слова действующего чемпиона больше похожи на эмоциональную реакцию:

«Макс просто выбрасывает игрушки из коляски, когда что-то идёт не по его сценарию. Он недоволен, потому что машина находится не в той форме, в которой ему хотелось бы. К тому же, у них абсолютно новый двигатель и очень сложные технологии – инженерам нужно время, чтобы во всём разобраться. Возьмем в пример McLaren, которые не смогли стартовать – такого не случалось уже давно: чтобы две машины вообще не смогли выйти на старт гонки. Нельзя винить регламент, потому что большинство остальных машин стартовали в гонке – за исключением Бортолето и Албона».

При этом Штайнер обратил внимание на контраст с Льюисом Хэмилтоном, который, напротив, положительно оценивает новые машины после успешного уик-энда: