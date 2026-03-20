Руководитель Audi думает перейти в Aston Martin

По данным издания Bild, руководитель «Ауди» Джонатан Уитли всерьез рассматривает переход в «Астон Мартин». Это связано с желанием семьи менеджера вернуться в Англию и его намерением получить больший контроль над командой из «Ф-1».

В «Ауди» Уитли руководил работой коллектива на трассе и в боксах, в то время как глава проекта Маттиа Бинотто отвечал за техническое развитие болида. Подчеркивается, что специалисты разошлись во взглядах сразу в нескольких вопросах.

Более того, источники издания отмечают, что исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер считает нынешнюю схему руководства команды далекой от идеала. В связи с этим он встретится с Уитли в пятницу 20 марта, чтобы обсудить переход британца в «Астон Мартин».