Алонсо раскритиковал надёжность новых машин "Ф-1"

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что слабая надёжность машин нового поколения вредит зрелищности гонок.

На старт в Шанхае в прошлое воскресенье вышли 18 пилотов из 22-х. Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Алекс Албон и Габриэль Бортолето остались в боксах из-за технических проблем.

«Не стартовало четыре машины. Это, наверное, худшее шоу, которое можно только представить», – приводит слова Алонсо издание RacingNews365.

Ранее 44-летний испанец назвал Ф1 чемпионатом мира по зарядке батарей, обосновав это тем, что теперь реальную борьбу можно увидеть только на старте.