Вильнев: настоящие гонщики возненавидели бы новый регламент «Ф-1»

Жак Вильнев: «Настоящие гонщики – как пилоты в мое время – возненавидели бы новый регламент «Ф-1»
Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о новом регламенте чемпионата.
«Гонки изменились, но они веселые. Так чего вы еще хотите? Хотите хорошее шоу? Вот и хорошее шоу. Но погодите. Если бы вы поинтересовались мнением настоящих гонщиков, как те, что были в мое время, то они бы сказали, что возненавидели новые правила. Мы начинали участвовать в гонках и оказывались в жесткой, непростой обстановке, в то время как новые условия «Ф-1» – это нечто иное. Здесь требуются другие навыки. Но впереди все равно оказываются лучшие. Гонка [в Китае] получилась веселой из-за новых правил – мы не знаем, чего ожидать. Но если бы нам пришлось смотреть еще 10 таких же заездов, то в какой-то момент проявилась бы монотонность. Разница между использованием энергии [батареи силовой установки] и ее отсутствием огромна. Пока что это весело. Посмотрим, как будет складываться дальше», – сказал Вильнев.
Более 84 млн человек в России занимаются спортом, согласно отчету Минспорта
Капризов о плей-офф: «Идет мой 6-й сезон в «Миннесоте». Четырежды мы вылетали в 1-м раунде, еще один раз – не вышли в плей-офф. Сейчас у нас более сильная команда»
Более 84 млн человек в России занимаются спортом, согласно отчету Минспорта
Капризов о плей-офф: «Идет мой 6-й сезон в «Миннесоте». Четырежды мы вылетали в 1-м раунде, еще один раз – не вышли в плей-офф. Сейчас у нас более сильная команда»