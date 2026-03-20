Вице-чемпион Масса продолжает борьбу за то, чтобы стать чемпионом «Ф-1» 2008-го

Вице-чемпион «Формулы-1» 2008 года Фелипе Масса прокомментировал промежуточные итоги суда в Лондоне с ФОМ, ФИА и экс-руководителем серии Берни Экклстоуном: бразильцу выплатят 250 000 фунтов в качестве возмещения части расходов на процесс. Фелипе требовал у ответчиков 64 миллиона фунтов (более 85 миллионов долларов).

В 2008 году бывший пилот «Феррари» уступил одно очко Льюису Хэмилтону, выступавшему за «Макларен». Масса указывает на то, что стал бы чемпионом, если бы отменили скандальный Гран-при Сингапура – тогда в намеренную аварию попал гонщик «Рено» Нельсон Пике-младший.

«Моя борьба – за признание себя чемпионом. То, что произошло со мной, не было бы справедливо ни в одном виде спорта. Мы понимали, что результат гонки подстроен, но узнали об этом в 2009-м и не могли подать апелляцию, поскольку правила говорят, что результат невозможно поменять после того, как пилот получил трофей, если только речь не о допинге. Но спустя 15 лет Берни Экклстоун сказал, что они все знали еще в тот год. Они знали, что результат гонки подстроен и намеренно не запустили расследование – он сам сказал. Из-за этого сговора у меня не появилась возможность сражаться за свой титул. Если бы расследование начались в 2008 году, гонку бы отменили. А если бы гонку отменили, я стал бы чемпионом. Но мне не дали шанс на борьбу. Я хотел показать «Ф-1» и людям, что это не спорт. А что такое спорт? Спорт – это спорт. Если болид ломается, это спорт. Если попадаешь в аварию, это спорт. Если ты борешься и проигрываешь одно очко в последней гонке, это спорт. Но то, что произошло в Сингапуре – не спорт. Случившееся со мной несправедливо. Вот почему мы сражаемся, и судья дал нам победу – возможность открыть дело заново», – объяснил бразилец.

