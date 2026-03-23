Команда Mercedes выпустила заявление в связи с дисквалификацией Ферстаппена на Нордшляйфе

Команда Mercedes GT3 объяснила причину дисквалификации экипажа Макса Ферстаппена после его доминирующей победы в гонке NLS2 на Нордшляйфе.

Изначально экипаж, в который входили также Жуль Гунон и Дани Хукаделья, уверенно выиграл гонку с преимуществом почти в минуту. Однако спустя несколько часов результат был аннулирован. Причиной стало нарушение шинного регламента: команда использовала семь комплектов вместо разрешённых шести.

Руководитель клиентских программ Mercedes Стефан Вендль уточнил, что ошибка произошла ещё до гонки:

«Во время квалификации мы отрабатывали смены пилотов и шин, и именно тогда была допущена ошибка. Мы пересекли финишную черту первыми, но затем были дисквалифицированы. Разочарование ещё сильнее, потому что всё решил закулисный просчёт».

