Команда Mercedes выпустила заявление в связи с дисквалификацией Ферстаппена на Нордшляйфе
Команда Mercedes GT3 объяснила причину дисквалификации экипажа Макса Ферстаппена после его доминирующей победы в гонке NLS2 на Нордшляйфе.
Изначально экипаж, в который входили также Жуль Гунон и Дани Хукаделья, уверенно выиграл гонку с преимуществом почти в минуту. Однако спустя несколько часов результат был аннулирован. Причиной стало нарушение шинного регламента: команда использовала семь комплектов вместо разрешённых шести.
Руководитель клиентских программ Mercedes Стефан Вендль уточнил, что ошибка произошла ещё до гонки:
«Во время квалификации мы отрабатывали смены пилотов и шин, и именно тогда была допущена ошибка. Мы пересекли финишную черту первыми, но затем были дисквалифицированы. Разочарование ещё сильнее, потому что всё решил закулисный просчёт».
Главное сейчас