Российский эксперт поделился мнением о грядущих перестановках в Aston Martin

Владимир Башмаков: После двух гонок Ньюи понял, что...
Российский комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о причинах сокращения полномочий Эдриана Ньюи в Aston Martin.
Официально это пока не подтверждено, но ожидается, что в ближайшее время именитый инженер сосредоточится на управлении техническим штабом. Должность руководителя команды он передаст своему бывшему коллеге из Red Bull Racing Джонатану Уитли.
«Назначение Эдриана Ньюи на роль руководителя команды наряду с его долей в Aston Martin и ролью технического директора была временной. Он унаследовал её от Энди Коуэлла, который переключился на курирование базы Honda и их взаимодействие с базой на Сильверстоуне. Возможно, эта перестановка была сделана, когда ещё на стадии испытаний обнаружились проблемы Honda. После двух гонок Ньюи понял, что совмещать его привычные обязанности технического директора с ролью руководителя команды тяжело, всё это сильно отвлекает его внимание от технических задач, даже несмотря на то, что всю политику берёт на себя Стролл. Технический кризис команды всё это серьёзно усугубил. Ньюи нужно присутствовать на базе. А текущими делами и управлением командой на трассе должен заниматься кто-то ещё. Среди кандидатов всплывали разные имена: Андреас Зайдль, Мартин Уитмарш, покинувший Aston Martin в октябре 2024-го, и даже инженер Ферстаппена, британский инженер с итальянскими корнями – Джампьеро Ламбьязе. Но в итоге появился вариант с Уитли, с которым Ньюи работал 18 лет в Red Bull Racing. Возможно, если в Audi действительно были какие-то разногласия – они сделали вариант перехода более привлекательным. Вопрос – как скоро Уитли сможет перейти в Aston Martin. На этот счёт между командами будут проходить переговоры!» – написал Башмаков на своей странице в VK.
