Известный мотогонщик сорвался со скалы на тренировке

Известный белорусский мотогонщик, член национальной сборной Артем Кунцевич, попал в тяжелую аварию во время тренировочного сбора в Геленджике. Спортсмен сорвался с отвесной скалы и, по его собственным словам, выжил лишь чудом. О происшествии он рассказал в своем Telegram-канале, поделившись подробностями случившегося.

Кунцевич вместе с командой прибыл в Краснодарский край для проведения плановых тренировок на сложном горном рельефе. Во время одного из заездов он не рассчитал свои силы и траекторию движения, после чего сорвался с большой высоты. Падение было стремительным и, казалось, неминуемо должно было привести к гибели.

Спортсмен эмоционально описал случившееся, комментируя видео с места происшествия: «Я должен был вот здесь погибнуть. С самого верха я сюда соскользнул, мотоцикл летел за мной". Мотоциклист добавил:Н"е знаю, каким чудом я выжил, потому что скорость падения была просто неимоверная».

В результате падения Кунцевич получил серьезные травмы. У него сломана рука, а также имеются множественные раны на теле, которые уже были обработаны и зашиты медиками. Его мотоцикл, принимавший участие в тренировке, получил критические повреждения, и теперь спортсмен планирует заняться его восстановлением.

Несмотря на тяжесть полученных травм, гонщик не намерен оставлять спорт. В настоящее время он продолжает подготовку, но уже на территории Белоруссии. Сообщается, что жизнь Кунцевича вне опасности, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Впереди у него длительный период восстановления и реабилитации.