Ферстаппен может заменить Рассела в Mercedes

Сезон-2026 может стать последним для Джорджа Рассела в команде Mercedes, даже если нынешний лидер чемпионата выиграет титул. Об этом заявил чемпион мира Формулы 1 1996 года Деймон Хилл.

© autosport.com.ru

По сведениям 65-летнего англичанина, высока вероятность, что уже в 2027-м пилотом «Серебряных стрел» станет Макс Ферстаппен.