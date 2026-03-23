Ферстаппен может заменить Рассела в Mercedes

Деймон Хилл: Ферстаппен заменит Рассела в Mercedes
Сезон-2026 может стать последним для Джорджа Рассела в команде Mercedes, даже если нынешний лидер чемпионата выиграет титул. Об этом заявил чемпион мира Формулы 1 1996 года Деймон Хилл.
По сведениям 65-летнего англичанина, высока вероятность, что уже в 2027-м пилотом «Серебряных стрел» станет Макс Ферстаппен.
«До меня дошли слухи о том, что Ферстаппен недоволен Red Bull Racing. Если это правда, то скоро мы увидим его в Mercedes. Кого Макс заменит в Mercedes? Рассела, даже если он в этом году станет чемпионом. Джордж – временный вариант для команды, и он сам это прекрасно понимает», – сказал Хилл в подкасте Stay On Track.