Леклер: новые болиды лишили меня главного преимущества

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему в машинах нового регламента больше нельзя атаковать на пределе в квалификации.

«Во многом всё упирается в понимание этих новых машин. В квалификации они ведут себя очень странно, потому что раньше одной из моих сильных сторон было то, что в третьем сегменте я шёл на серьёзный риск, чтобы выжать максимум. А теперь, если так делать, ты начинаешь сбивать работу силовой установки и теряешь гораздо больше, чем можешь отыграть. Теперь важнее стабильность. В Китае у меня было ощущение, что я просто поймал ритм от первого сегмента до третьего. В самой машине это менее захватывающе, потому что ты не можешь атаковать так, как хочешь. В итоге это сработало, потому что я оказался ближе к тем, кто впереди. Но это не был какой-то сумасшедший круг, такого сейчас уже просто не добиться», – приводит слова Леклера RacingNews365.