Карякин: FIA ужесточила доступ российским гонщикам на соревнования

Карякин рассказал, что FIA ужесточила доступ российским гонщикам на соревнования под своей эгидой
Российский автогонщик, победитель ралли‑марафона «Дакар» Сергей Карякин заявил «Матч ТВ», что Международная автомобильная федерация (FIA) ужесточила доступ для россиян на соревнования под своей эгидой.
С 2022 года российским гонщикам для участия в гонках под эгидой FIA было необходимо подписать анкету, осуждающую российскую спецоперацию на Украине. В феврале 2025 года Карякин говорил, что президент FIA Мохаммед Бен Сулайем в ближайшее время даст поручение, которое позволит россиянам участвовать в соревнованиях без подписания документов, осуждающих действия властей РФ.
— В мае хочу поехать на гонку в Китае — это единственное соревнование, где не надо подписывать письмо FIA. В этом году добавился пункт, по которому гонщик должен выразить «солидарность народу Украины». Помимо этого, остаются и другие пункты — про высказывание несогласия с политикой государства, осуждение СВО. Подобное неприемлемо, поэтому участие в Кубке мира для меня закрыто.
— Многие федерации возвращают россиян на соревнованиях с флагом и гимном. На их фоне действия FIA выглядят крайне странно.
— Да, удивительно читать это. Тот же Международный олимпийский комитет показал свое двуличие, заявив о ситуации с США и Ираном. В 2022 году ввели санкции в отношении России, а сейчас никаких действий не предпринимают.
— О «Дакаре» думаете? Или шансов на смягчение требований по допуску нет?
— Сложно сказать. Надеюсь, что‑то изменится, — сказал Карякин «Матч ТВ».
Мажич — о пенальти в ворота «Динамо» Мх в матче с «Зенитом»: «Первая реакция — ужас. Это ошибка и главного арбитра, и VAR»
Свищев: «В новой должности буду выступать в роли менеджера, а коллеги продолжат работу по развитию лыжных видов спорта»
Мажич — о пенальти в ворота «Динамо» Мх в матче с «Зенитом»: «Первая реакция — ужас. Это ошибка и главного арбитра, и VAR»
Свищев: «В новой должности буду выступать в роли менеджера, а коллеги продолжат работу по развитию лыжных видов спорта»