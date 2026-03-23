Резервный пилот Aston Martin заменит Алонсо в первой практике ГП Японии

Резервный пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд примет участие в первой свободной практике Гран-при Японии. Американец сядет за руль AMR26 вместо Фернандо Алонсо.

Сессия станет для 20-летнего гонщика третьим выездом в рамках Гран-при за последние полгода. Ранее он участвовал в двух практиках в конце сезона-2025. Кроуфорд также выполняет работу на симуляторе в Сильверстоуне.

«Я очень рад возможности сесть за руль и выступить за команду на трассе в Сузуке. Это такая историческая и в то же время сложная трасса, и я с нетерпением жду, когда смогу применить на практике то, чему научился на симуляторе. Огромное спасибо команде за предоставленную мне возможность. Как и во время предыдущих свободных практик, я надеюсь извлечь из этого максимум пользы и узнать как можно больше», — приводит слова Кроуфорда официальный сайт «Астон Мартин».

Главный тренер команды по работе на трассе Майк Крак отметил, что выезд позволит Кроуфорду продолжить прогресс, а команде — получить полезные данные и обратную связь. Участие резервного пилота в первой практике также засчитывается как обязательная сессия для новичка, предусмотренная регламентом.