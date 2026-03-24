Отец Антонелли рассказал, почему его сын не стал пилотом Ferrari

История карьеры Андреа Кими Антонелли могла начаться в Ferrari, но в итоге так и не состоялась из-за решения внутри Скудерии.

После яркой победы в Китае Антонелли стал первым итальянцем почти за 20 лет, выигравшим гонку Формулы 1, но сделал это в составе Mercedes – команды, которую в Италии традиционно воспринимают как соперника Ferrari.

Сам гонщик спокойно относится к этому контрасту:

«Я не хочу затмить никакую легенду, Ferrari – это Ferrari, нечто огромное. Я понимаю всю любовь к «красным», но приятно, что болельщики знают: в Mercedes я нашёл семью. Они выбрали меня, когда я был подростком, и дали возможность развиваться».

Как оказалось, шанс подписать Антонелли у Ferrari действительно был – ещё когда ему было всего 10 лет.

Как рассказал отец гонщика Марко Антонелли, ключевое решение принял Маурицио Арривабене: «Его пригласили в Ferrari как перспективного картингиста. Он даже работал на симуляторе в Маранелло. Всё шло хорошо. Но Арривабене сказал, что мой сын ещё слишком мал».

Именно после этого отказа на горизонте появилась Mercedes, с которой итальянец и продолжил свою карьеру.