Пилот Williams предупредил о еще одной проблеме новых правил

Пилот Williams Карлос Сайнс выразил серьёзную обеспокоенность новыми правилами, предупредив о риске серьёзной аварии из-за внедрения системы Straight Mode.

Речь идёт о новой концепции активной аэродинамики, пришедшей на смену DRS: теперь переднее и заднее крылья могут открываться в специальных зонах трассы. По словам испанца, это создаёт потенциально опасную ситуацию, особенно на быстрых трассах с изгибами:

«Я думаю, SM – это заплатка на заплатке. Рано или поздно это приведёт к большой аварии на очень высокой скорости. Главная проблема? Потеря прижимной силы на экстремальных скоростях. Гоняться с открытыми крыльями на скорости 340 км/ч на трассах вроде Австралии, где есть быстрые изгибы… Это вопрос времени, когда случится серьёзная авария».

Сайнс отдельно отметил трассы с высокой скоростью и сложной конфигурацией, например Джидду, где подобные условия могут стать особенно опасными: