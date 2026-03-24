Первый болид Айртона Сенны продадут на аукционе

Легендарный автомобиль, с которого началась карьера Айртона Сенны в Формуле 1, будет выставлен на аукцион в Монако уже в следующем месяце.

Речь идёт о Toleman TG183B – машине, на которой будущий трёхкратный чемпион мира дебютировал в 1984 году и набрал свои первые очки. Аукционный дом RM Sotheby’s оценивает её стоимость в диапазоне от €2,8 до €3,8 млн.

Этот конкретный экземпляр – шасси TG183B-05 – считается отправной точкой одной из величайших карьер в истории автоспорта. Именно на нём Сенна провёл первые четыре гонки сезона-1984, включая дебют на Интерлагосе. Там он квалифицировался 16-м, но сошёл уже на восьмом круге из-за отказа турбонаддува.

Прорыв произошёл чуть позже: на этапе в Кьялами бразилец финишировал шестым и заработал своё первое очко в чемпионате.

Сам автомобиль был переходной моделью, созданной на базе предыдущего шасси и доработанной под новые условия, пока команда готовила TG184. Машина отличалась необычной компоновкой с радиаторами в переднем крыле и двойным задним антикрылом.