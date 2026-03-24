В Haas показали особую ливрею с Годзиллой

Команда «Хаас» представила особую ливрею с изображением персонажа Годзилла, которую собирается использовать на предстоящем Гран-при Японии.

Акция проводится в рамках сотрудничества с компанией Toho Co, в которой и был изначально придумал персонаж Годзилла в 1954 году.

Также ливрею с изображением Годзиллы в «Хаасе» собираются использовать на Гран-при США, который пройдет в октябре.