В Haas показали особую ливрею с Годзиллой

В «Хаасе» представили особую ливрею с изображением Годзиллы
Команда «Хаас» представила особую ливрею с изображением персонажа Годзилла, которую собирается использовать на предстоящем Гран-при Японии.
Акция проводится в рамках сотрудничества с компанией Toho Co, в которой и был изначально придумал персонаж Годзилла в 1954 году.
Также ливрею с изображением Годзиллы в «Хаасе» собираются использовать на Гран-при США, который пройдет в октябре.
