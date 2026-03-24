Экс-пилот "Ф-1" отметил изменение динамики между пилотами Ferrari

Семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон может оказать серьёзное психологическое давление на своего напарника по Ferrari Шарля Леклера, считает бывший гонщик Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя.

После сложного дебютного сезона Хэмилтон заметно прибавил: изменения в регламенте и адаптация машины под его стиль помогли ему начать сезон-2026 гораздо увереннее. В Китае британец впервые поднялся на подиум с Ferrari, прервав серию без финишей а топ-3.

Монтоя отмечает, что главное изменение – не только в машине, но и в самом Хэмилтоне:

«Он голоден, ему комфортнее в машине. Его рабочая группа сейчас намного сильнее, чем в прошлом году, и у него гораздо больше поддержки – это многое меняет. Это даст серьёзный эффект. Если он начнёт регулярно обыгрывать Шарля, это сильно повлияет на него психологически».

При этом Монтоя скептически оценивает шансы Ferrari в борьбе за титул, считая, что Mercedes пока остаётся вне досягаемости: