Экс-пилот "Ф-1" отметил изменение динамики между пилотами Ferrari

Хуан Пабло Монтойя: Если Хэмилтон будет постоянно обыгрывать Леклера, это повлияет на него психологически
Семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон может оказать серьёзное психологическое давление на своего напарника по Ferrari Шарля Леклера, считает бывший гонщик Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя.
После сложного дебютного сезона Хэмилтон заметно прибавил: изменения в регламенте и адаптация машины под его стиль помогли ему начать сезон-2026 гораздо увереннее. В Китае британец впервые поднялся на подиум с Ferrari, прервав серию без финишей а топ-3.
Монтоя отмечает, что главное изменение – не только в машине, но и в самом Хэмилтоне:
«Он голоден, ему комфортнее в машине. Его рабочая группа сейчас намного сильнее, чем в прошлом году, и у него гораздо больше поддержки – это многое меняет. Это даст серьёзный эффект. Если он начнёт регулярно обыгрывать Шарля, это сильно повлияет на него психологически».
При этом Монтоя скептически оценивает шансы Ferrari в борьбе за титул, считая, что Mercedes пока остаётся вне досягаемости:
«Борьба за титул? Нет, думаю, у Mercedes ещё есть запас».
Главное сейчас