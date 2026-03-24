Эксперт: Ферстаппен может оказаться слабым звеном

Бывший комментатор серии NLS Питер Сноуден неожиданно назвал Макса Ферстаппена самым слабым звеном в его экипаже в предстоящей гонке «24 часа Нюрбургринга». По мнению Сноудена, ключевым фактором может стать отсутствие специфического опыта.

«Я уже говорил на днях, что в этом составе на 24-часовую гонку Макс, возможно, является самым слабым звеном, – отметил Сноуден во время трансляции NLS2. – Потому что у него нет опыта 24-часовых гонок, в отличие от его напарников. Здесь просто нет нужного понимания и наработок».

Ферстаппен выступит в одном экипаже с Жюлем Гуноном, Даниэлем Хункаделлой и Лукасом Ауэром – все они уже имеют опыт участия в суточных гонках.

Сноуден подчеркнул, что речь идёт о минимальном различии в уровне подготовки: