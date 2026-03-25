Эксперт считает, что Ферстаппен сменит команду

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен постарается перейти в Mercedes уже в 2027 году, считает британский эксперт Джолион Палмер. По его словам, нидерландец вряд ли останется в Red Bull Racing, учитывая текущую форму команды.

«Ферстаппен и Mercedes точно проведут переговоры. Red Bull Racing явно не выиграет титул в этом году, а Максу неинтересно бороться за восьмое место. Сейчас у него нет шансов даже на подиум. Можно с уверенностью сказать, что Ферстаппен попробует попасть в Mercedes. Именно у этой команды сейчас быстрейшая машина, и не исключено, что так будет несколько ближайших сезонов», – приводит слова Палмера британский Autosport.

Заинтересованы ли «Серебряные стрелы» в услугах нынешнего пилота Red Bull Racing?