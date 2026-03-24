«Уильямс» показал специальный шлем Алекса Албона с сакурой перед Гран-при Японии Ф-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» опубликовала фотографии специального шлема, в котором будет выступать 29-летний тайско-британский гонщик коллектива Алекс Албон на предстоящем Гран-при Японии — 2026.

На шлеме присутствует изображение традиционного здания и сакуры.

Этап «Королевских гонок» на трассе «Сузука» пройдёт с 27 по 29 марта в городе Сузука, префектура Миэ, Япония. В пятницу поклонников Формулы-1 ожидает две тренировки, в субботу пройдёт третья практика и квалификация, а в воскресенье — основная гонка.

© Пресс-служба команды «Уильямс»

Возглавляет личный зачёт пилотов после двух этапов Джордж Расселл из «Мерседеса» — 51 очко. Немецкий коллектив лидирует в Кубке конструкторов — 98.