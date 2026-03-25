Гонщик McLaren раскритиковал новый регламент "Ф-1"

«От гонщика ничего не зависит». Пиастри осторожно раскритиковал новый регламент Ф1
Гонщик McLaren Оскар Пиастри намекнул, что двигатель на машинах Формулы 1 нового поколения сковывает пилотов.
С 2026 года мощность с гибридной силовой установкой между ДВС и электрическим довеском распределяется поровну. Это добавило сложности в накоплении электроэнергии, которая теперь стала одним из главных залогов успеха на трассе.
«Новая силовая установка невероятно сложна. Меняя один параметр, команда получает совершенно неожиданные последствия в другом аспекте её работы. На таких трассах, как в Шанхае, проблем с накоплением энергии на круге: не нужно сбрасывать газ, ехать накатом в конце прямых. Но на других треках будут проблемы с суперклиппингом и не получится собирать столько энергии, сколько хотелось бы. От гонщика тут ничего не зависит. Мы в каком-то смысле адаптируемся на ходу. Самое сложное, что даже если мы знаем, что нужно сделать иначе, то всё равно ни на что не влияем. Для этого надо менять программу работы силовой установки, а это сложный процесс», – приводит слова Пиастри издание RacingNews365.
